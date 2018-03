Vrouw probeert vliegtuigdeur te openen, passagiers overmeesteren haar

Een Amerikaanse vrouw in een vliegtuig van SkyWest Airlines heeft geprobeerd om de deur te openen. Passagiers moesten haar uiteindelijk aan haar stoel vastbinden."Ik ben God, ik ben God", schreeuwt de vrouw in een video van het incident. Een man probeert haar daarna vast te houden terwijl een ander haar voeten bij elkaar bindt.Het vliegtuig had 73 passagiers aan boord en was onderweg van San Francisco naar Boise. Het toestel wist veilig te landen en de politie wachtte de vrouw op bij de gate. Ze is meegenomen voor een medische evaluatie en wordt ondervraagd.Volgens experts is het onmogelijk om tijdens een vlucht de buitendeur van een vliegtuig te openen. Toch was het een angstaanjagende ervaring voor de passagiers. De politie gaat nu bekijken of er aangifte gedaan moet worden tegen de verwarde vrouw.