Man draagt 10.000 euro contant geld in zijn onderbroek

Bij een controle heeft de politie in Ochten zaterdag een man aangehouden die voor 10.000 euro aan contant geld in zijn onderbroek had verstopt. De man liep tegen de lamp toen agenten bij een controle op parkeerplaats Overbroek langs de A15 verschillende soorten drugs in zijn auto vonden.



Hij moest mee naar het politiebureau.



Toen hij daar werd gefouilleerd bleek hij het forse geldbedrag in zijn onderbroek bij zich te dragen.



Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. De politie Neder-Betuwe vermeldt in het bericht over het incident geen leeftijd en woonplaats van de verdachte.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: