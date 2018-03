Randy kocht deze foto voor 2 dollar in kringloopwinkel. Blijkt die nu miljoenen waard te zijn

Randy Guijarro uit Fremont in de Amerikaanse staat CaliforniŽ wandelde in 2010 een klein winkeltje binnen. Hij kocht er deze foto voor 2 dollar. Nu bl

07-03-2018 15:03:48

Leuke ontdekking, maar of hij echt zoveel waard is? Op de foto's die voor 2miljoen verkocht werden, stond Billy behoorlijk duidelijk afgebeeld.



En met een veiling weet je het maar nooit. Het zal vast meer dan 2dollar zijn, maar het zou me ook niets verbazen als de miljoenen uitblijven.