Bekende webshop zaait verwarring met badpak dat niet tegen water kan

Waarvoor dient een badpak? Iedereen zal op die vraag zonder aarzelen “om mee te zwemmen” antwoorden, maar dat is buiten Asos gerekend. De Britse webshop heeft immers een exemplaar op de markt gebracht dat niet geschikt is om mee in het water te plonsen.Het gaat om een badpak van het merk PrettyLittleThing. Mooi is het niemendalletje wel, met de zwart-witte verdeling en de zilveren studs. Maar praktisch? Bij de beschrijving staat te lezen dat je de zwemkledij niet mag dragen in water én dat je het moet laten wassen bij de stomerij.Op Twitter wordt er dan ook duchtig de draak gestoken met het kledingstuk. “Kan iemand me vertellen hoe een badpak dan wel werkt?”, vraagt iemand ludiek. “Wat is het volgende… Een wok die niet tegen warmte kan?”, reageert nog iemand anders.Wie sowieso niet graag in een zwembad duikt en er liever stralend uitziet vanuit een strandstoel, kan overwegen om het badpak te kopen. Je moet er zo’n 47,30 euro voor neertellen.