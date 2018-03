IJskoud kroegidee: het Fries Kampioenschap bierkratcurling

Op een gracht in Joure vond zaterdag een heus Fries kampioenschap bierkratcurling plaats. Het werd bedacht door Matthijs van der Poel, die op een avond in de kroeg ge´nspireerd werd door het curlen van de Olympische Spelen. Van der Poel verzamelde 15 teams, sprokkelde genoeg bierkratjes en bezems bij elkaar, en kraste cirkels op het ijs. Voor de scheidsrechter, die de hele middag op het ijs moest staan, werd een terrasheater geregeld.Ieder team had zes kratjes met lege bierflesjes tot zijn beschikking. Het doel: de kratjes zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de cirkels laten glijden. Een uitdaging, maar niet voor team groen, die in de finale het meest bekwaam bleek in de winterse sport.