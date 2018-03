Luizenmoeder-hit 'Hallo allemaal' op carillon in Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Mathieu Polak heeft de hit 'Hallo allemaal' uit de populaire tv-serie 'De Luizenmoeder' op noten gezet en dit weekend op zijn carillon gespeeld. Bezoekers van de Spakenburgse markt liet hij meezingen met het lied.



'De Luizenmoeder' trekt al zes weken miljoenen kijkers op zondagavond. De serie, die is opgenomen in een leegstaand schoolgebouw in Mijdrecht, speelt zich af op een basisschool en neemt het gedrag van ouders en leerkrachten op de hak.



Beiaardier Mathieu Polak is geen onbekende: hij geeft al jaren concerten in binnen- en buitenland.



