Sandra uit Krommenie zoekt eigenaar van liefdesbrief uit 1940:

KROMMENIE - Sandra Jansma-Kruit vond als twaalfjarig meisje een liefdesbrief uit 1940. Ze hoopt alsnog via sociale media de eigenaar te vinden. "Twintig jaar geleden is het niet gelukt, maar nu hoop ik het mysterie op te lossen."



"Ik ben erg verlangend naar jou, lieverd, en voel me erg ellendig nu jij er niet meer bent," leest Sandra voor uit de brief. Een liefdesverklaring van Henk aan Jo, uit 1940.



Sandra vond deze brief in 1998 in Wormer. "Ik was aan het buitenspelen met een vriendin. We ontdekten een leegstaand huis en waren zo brutaal om naar binnen te gaan. In een plantenkas in de tuin lag veel oude rommel. Daar vonden we een oude brief."



Ze hoopten goud in handen te hebben. "Antieke dingen zijn bijzonder, dus wij dachten: we zijn rijk!" Haar moeder belde destijds de krant. "Ik dacht nog: iedereen leest dat, we vinden de schrijver of geadresseerde vast snel." Helaas, het bleef stil en Sandra vergat de brief. Tot ze onlangs de zolder opruimde. "In een oude doos kwam opeens de brief tevoorschijn, zo bijzonder."



De brief werd geschreven aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. "Ik heb een elektrische broodrooster voor je besteld, want die zijn moeilijk te krijgen in deze tijd," schrijft ene Henk aan zijn geliefde Jo. Over dat duo is niet veel bekend. "Ze woonden alletwee op een woonschip. Jo in Vollenhove boven Zwolle en Henk waarschijnlijk in deze regio. Of ze uiteindelijk getrouwd zijn of stiekeme geliefden waren, is een mysterie."



Sandra hoopt een van de geliefden, of een familielid, via sociale media te traceren. "Ik zou het zelf ook heel leuk vinden om een brief van m'n oma te lezen, dus het zou geweldig zijn als iemand Henk of Jo kent."

