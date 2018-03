05-03-2018 20:10:08

Maar de leukste acties had ik meegemaakt bij de ESSO op A2, afslag Vinkeveen.Ik geloof een donderdag middag, het was rustig.En ik en mijn collega, een geweldige vrouw, die zaten op het bankje buiten in het zonnetje.Stopt er een wagen voor ons met een wat oudere vrouw erin.Mijn collega zei, die vrouw is niet goed geworden.Achteraf zat die vrouw hevig te hyperventileren.Dus mijn collega gaat naar die vrouw en helpt haar uit die auto.En ze probeert die vrouw rechtop te krijgen.Ik kwam ook bij dat portier staan en ineens zegt mijn collega, hier en duwt die vrouw in mijn armen en ze snelt naar binnen en ik hoor haar zo onbedaarlijk lachen.Ze pieste bijna echt in haar broek.Ik hielp die vrouw naar dat bankje en zei, ik haal even een glaasje water voor je.Ik naar binnen en mijn collega zei snikkend van het lachen, ze is krom.Wat bleek...Mijn collega had die vrouw onder haar arm/oksel gepakt en probeerde haar recht op te krijgen.Dus ze probeerde haar rechtop te krijgen tot ze ineens besefte dat die vrouw krom was.En ga dan maar eens met een uitgestreken gezicht die vouw een glaaje water geven, met een gierende collega op de achtergrondDie vrouw toen in een zakje laten blazen.En na een poosje was ze weer zo ver dat ze weer verder kon rijden.Op dat station gebeurde echt elke dag iets waar de tranen je over de wangen liep van het lachen.