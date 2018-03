Vlaams restaurant haalt rijpe negerin van menukaart na storm van kritiek

SINT-TRUIDEN - De uitbaters van Aen Tafel, een restaurant in Sint-Truiden, hebben besloten om het ijsje met de naam “rijpe negerin” meteen van de menu

Quote: Yves en Joke, de uitbaters van het Limburgse restaurant, kregen afgelopen vrijdag Nederlandse klanten over de vloer.

Ik wilde graag een rijpe negerin met nog wat negerzoenen. Ik hoop dat het niet al te duur is, want ik zit een beetje op zwart zaad.

Het moet toch niet moeilijk zijn om een ijsje een andere naam te geven. Misschien is het een ijsje met veel chocoladesaus en dat zou dan heel goed Chocodame kunnen heten of iets dergelijke.

05-03-2018 19:00:23

Ik vind het jammer dat deze restaurant houders toegeven aan sekteleden. Dit heeft totaal niks met racisme te maken. Het woord racisme word nu zo misbruikt dat we straks niet meer kunnen onderscheiden met wat wel en wat geen racisme is. Deze mensen welk “rijpe negerin” als racisme zien zijn ongeloofwaardig en weten waarschijnlijk ook niet met wat racisme inhoudt. Ik hoop eigenlijk ook dat dit soort berichten niet meer hier, en in alle kranten e.d., geplaatst worden, want het is aandacht voor negatievelingen welk er alleen op uit zijn haat te zaaien tussen mensen..