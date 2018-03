Levensgevaarlijke trouwstoet stopt midden op snelweg: ’Weerzinwekkend’

BRUSSEL - De levensgevaarlijke capriolen van deelnemers aan een trouwstoet hebben zaterdagavond voor een chaos op de A12 richting Brussel gezorgd. Een

Als deze groep nou eens door een rechter goed worden aangepakt dan heb je kans dat dit soort trouwstoeten zich in het vervolg wat meer gaan gedragen. Laatste edit 05-03-2018 15:35

05-03-2018 19:31:01

Belachelijk dat mensen dit soort egoïstische gevaarlijk gedrag vertonen op een snelweg. Alsof er geen mensen zijn welk haast hebben. Of er geen ziekenwagens zijn.... of brandweerwagens.... of vrachtwagenchauffeurs welk naar huis willen naar hun vrouw en kind.... Nee, mensen moeten zich maar aanpassen aan een trouw stoet...