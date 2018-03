Internationale media over ijs op grachten: Krijgt Amerikaanse journaliste toch gelijk

Over de hele wereld worden massaal filmpjes gedeeld van mensen die over de Amsterdamse grachten schaatsen. Internationale media schrijven dat de Amerikaanse Katie Couric gelijk heeft gekregen: Nederlanders schaatsen nu eindelijk naar hun werk.



De Amerikaanse journaliste Katie Couric zei drie weken geleden nog dat Nederlanders schaatsend boodschappen doen. "Zoals jullie allemaal wel weten, heeft Amsterdam veel grachten die bevroren zijn in de winter. Zolang als die grachten bestaan, schaatsen de Nederlanders erover, om van a naar b te komen, tegen elkaar te racen of gewoon voor de lol."



De krant de Daily Mail schrijft dat Nederlandse Twittergebruikers Couric er massaal op wezen dat er al jaren geen ijs op de grachten heeft gelegen, maar dat 'nu blijkt dat Couric er niet ver naast zat'.



De Daily Mail is niet het enige medium dat over de dichtgevroren grachten schrijft. "Door het koude weer is de historische Prinsengracht dichtgevroren", schrijft het Amerikaanse tijdschrift Time. "Amsterdammers binden de schaatsen onder en glijden over het ijs, terwijl toeristen zonder schaatsen eroverheen lopen en selfies nemen. Eťn vrouw liet haar hond zelfs uit op de gracht."



Ook bij de Britse krant The Guardian viel het winterweer in de hoofdstad op. In Groot-BrittanniŽ zorgt het koude weer voor veel overlast, en dus kijken ze misschien wat jaloers naar ons. "Voor het eerst in zes jaar tijd was het ijs zo sterk dat er tientallen toeristen en schaatsers op konden staan", schrijft de krant.

