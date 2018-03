Bureaucratie op z'n best: gemeente moet 1 dollar uittrekken voor schoolbudget

Een schooldistrict in de Amerikaanse staat Rhode Island vraagt lokale belastingbetalers om dieper in hun portemonnee te tasten om het schoolbudget van volgend jaar te financieren. Maar verwacht geen algehele verontwaardiging in Tiverton. Het schoolcomité wil een totaalbedrag van één dollar.



Dat komt omdat de financiering van de school eigenlijk al rond is, maar het schoolbestuur kan de bureaucratische regeltjes niet omzeilen. 340.000 dollar komt al van de staat, nog eens 460.000 dollar haalt de school uit een reservefonds. Het schoolcomité komt op die manier netjes aan de benodigde 800.000 dollar, maar daarmee is de kous niet af. De wet schrijft namelijk voor dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan het schoolbudget, en dat met een minimum van één dollar. Die symbolische dollar moet dus worden ingeschreven in de gemeentelijke begroting. Een lid van het schoolbestuur verzekerde aan ABC News dat dit nog nooit eerder gebeurd is. Tijdens een referendum op 19 mei moeten kiezers nog beslissen of ze de begroting goedkeuren.

Reacties

04-03-2018 18:19:30 botte bijl

Stamgast



Ordnung muß sein, ook in Rhode Island, USA

