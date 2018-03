Rechter beslist: Oostenrijkers mogen middelvinger opsteken naar politici

Burgers hebben het recht om obscene gebaren te maken naar politici, zolang ze een rechtvaardiging voor die actie hebben. Dat heeft een Oostenrijkse rechtbank geoordeeld.



De Oostenrijkse Vicekanselier Heinz-Christian Strache had een groep extreemlinkse activisten beschuldigd van "openbare beledigingen" nadat ze op sociale media een video hadden gepubliceerd die hem aanviel. Het hof van beroep in Wenen verwierp echter de klacht op grond van het recht op vrije meningsuiting. Het recht op "provocerende en schokkende" politieke opvattingen is een "fundamenteel onderdeel van de vrijheid van meningsuiting", oordeelde de rechtbank. Het hof bevestigde daarmee een eerder besluit van een lagere rechtbank. De groepering 'Linkswende Jetzt' had een video geproduceerd die aanhangers aanzette om "Fuck Strache" te zeggen en hun middelvinger naar de leider van de extreemrechtse regeringspartij FP op te steken.

Reacties

04-03-2018 17:31:10 stora

Stamgast



WMRindex: 9.234

OTindex: 1.114

ja, vrijheid van meningsuiting.

Maar je hebt dus ook de vrijheid om je als een beschaafd mens te gedragen die toen ze jong waren volgens normen en waarden zijn opgevoed.

Eigenlijk zouden die politici ook eens hun middelvinger moeten opsteken, maar dan staat de groep die zo vol zijn van hun vrijheid van meningsuiting vooraan om diegene te veroordelen.

Die vrijheid van meningsuiting is altijd ene éénrichtingsweg.

04-03-2018 17:44:43 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.655

OTindex: 1.331

Je steekt je middelvinger niet op tegen een politicus die je totaal niet kent neem ik aan. Dus de meeste mensen die zoiets doen zullen daar hun redenen voor hebben, al is het maar dat zijn kop hun niet aanstaat. Wie bepaalt of een reden zwaarwegend genoeg is om m het gebaar te rechtvaardigen?

04-03-2018 18:10:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 63.084

OTindex: 28.372

Quote:

Burgers hebben het recht om obscene gebaren te maken naar politici, zolang ze een rechtvaardiging voor die actie hebben.

wie beoordeelt die rechtvaardiging wie beoordeelt die rechtvaardiging

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: