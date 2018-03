Buschauffeur laat Stijn (17) in rolstoel in de kou staan

VUGHT - Zeven graden onder nul en dan niet mee worden meegenomen door de buschauffeur. Dat overkwam de 17-jarige Stijn uit Vught die in een rolstoel z

04-03-2018 17:22:12

Je ziet ze wel vaker en in alle beroepsgroepen, mensen die echt niet vooruit te branden zijn en liever geen stap extra doen voor een ander. Alles is een probleem voor ze en van service of mededogen hebben ze nog nooit gehoord. Het is al een grote ergernis als je zo iemand aan de telefoon hebt maar als je van zo iemand afhankelijk bent is het een ramp.