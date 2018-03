Zo streng is de Chinese censuur: ‘Ik ben tegen’, ’emigreren’ en ‘Disney’ zijn online verboden

Eerder deze week maakte China bekend de wetgeving te willen veranderen, zodat een president niet meer hoeft op te stappen na twee termijnen van vijf jaar. President Xi Jinping kan dan dus eeuwig aanblijven. Veel Chinezen waren het daar niet mee eens en uitten hun ongenoegen op sociale netwerksites Weibo en Wechat. Maar daar maakte China snel korte metten mee.



Het mag geen verrassing heten dat veel gebruikte kritische woorden en zinnen al snel werden gecensureerd en dat populaire zoektermen plots nul resultaten opleverden. De afgelopen dagen is het aantal ‘verboden’ woorden online sterk toegenomen. Zelfs de letter ‘N’ was eventjes niet toegestaan.



Dit is een greep uit de woorden die sinds kort zijn verboden online:



‘Ik ben tegen’

‘Het oneens zijn met’

‘Persoonlijkheidscultus’

‘1984’

‘Animal farm’

‘The Emperor’s dream’

‘Slavernij’

‘Schaamteloos’

‘Emigreren’

‘Incapabele leider’

‘Disney’

‘Winnie the Pooh’

‘De troon bestijgen’

‘Aan boord gaan van een vliegtuig’

‘Overstappen met de trein’

‘Tegen de stroom in gaan’

‘Big river, big sea’ (de titel van een boek over de Chinese burgeroorlog)

‘Wereldheerschappij’

‘Door de eeuwen heen’

‘De wet veranderen’

‘Regeerperiode’

‘Onsterfelijkheid’

‘Brave new world’

‘Levenslange macht’

‘De mouwen oprollen’

‘Gele toga’ (de kleur van de keizer)

‘Duizenden jaren’

Reacties

04-03-2018 15:28:06 stora

Stamgast



WMRindex: 9.234

OTindex: 1.114

Je kan woorden vervangen, maar de mensen die die woorden niet meer mogen gebruiken die gebruiken heel snel andere woorden om zich te uiten.

04-03-2018 16:16:32 allone

Stamgast



WMRindex: 32.682

OTindex: 63.214



maar wat heeft de president met Winnie de Pooh te maken? En Disney? @stora : idd..maar wat heeft de president met Winnie de Pooh te maken? En Disney?

04-03-2018 16:24:15 stora

Stamgast



WMRindex: 9.234

OTindex: 1.114



Zoiets zal het daar ook zijn vermoed ik. @allone , Vroeger hoefden wij maar Harry Potter te zeggen en we wisten welke Minister-President we bedoelden.Zoiets zal het daar ook zijn vermoed ik.

04-03-2018 17:04:04 allone

Stamgast



WMRindex: 32.682

OTindex: 63.214



en welke minister-president is harry potter? @stora : ahen welke minister-president is harry potter?

04-03-2018 17:22:33 stora

Stamgast



WMRindex: 9.234

OTindex: 1.114

@allone , heb jij soms een paar jaar een winterslaap gehouden?

04-03-2018 17:27:51 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.655

OTindex: 1.331

. Die kon er zelf overigens wel om lachen, maar dat is in China dus niet het geval. @allone : De Chinezen vinden dat hun president, Xi Jinping, op Winnie lijkt. En de minister president is Jan Potter Balkenende uiteraard. Die kon er zelf overigens wel om lachen, maar dat is in China dus niet het geval.

04-03-2018 18:03:18 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 63.084

OTindex: 28.372

als de overheid WMR volgens dezelfde normen gaat controleren, dan zwaait er wat voor velen van ons

04-03-2018 21:58:01 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.326

OTindex: 2.958

En zo kan dus een tiran de boel weer terug draaien en naar zijn eigen hand zetten terwijl men juist een wet had gemaakt om dit te voorkomen. Ik vind dit zeer ernstig, waarom met er telkens zo'n figuur opstaan wat de geschiedenis in moet gaan als tiran van zijn volk?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: