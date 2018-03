Lego gooit roer om: groene blokjes worden duurzaam

Lego gaat dit jaar nog duurzaam geproduceerd speelgoed verkopen. In de bouwpakketten van de Deense fabrikant zijn de natuurelementen zoals blaadjes, struiken en bomen straks gemaakt van plantaardig plastic.Die stukken worden verpakt samen met andere blokjes en poppetjes. "Dit is een mooie eerste stap in ons doel om alle legoblokjes te maken van duurzaam materiaal", zegt Tim Brooks, vice-president van Lego.Er moet nog veel gebeuren om daadwerkelijk alle legoblokjes duurzaam te produceren. De stukjes die nu duurzaam worden gemaakt, zijn goed voor 1 tot 2 procent van de totale productie, weet The Guardian.De nieuwe stukjes worden gemaakt van polyethyleen, een zacht, en flexibel soort plastic dat tegenwoordig duurzaam geproduceerd kan worden. Volgens Lego gaan de nieuwe stukjes net zo lang mee.Het is niet de eerste stap die Lego neemt op weg naar een duurzame productie. Eerder al sloeg het bedrijf de handen ineen met het Wereldnatuurfonds om de vraag en de productie van biologisch plastic te vergroten.