Unicum: alle lopers in serie 400 meter WK indoor gediskwalificeerd

De derde serie van de 400 meter heeft tijdens de wereldkampioenschappen indoor in Birmingham voor een unicum gezorgd. Alle lopers werden gediskwalificeerd. Onder hen de Grenadiaan Bralon Taplin, de atleet met de beste tijd van het seizoen. Hij zou volgens de jury buiten zijn baan hebben gelopen.



De Jamaicaan Steven Gayle, de Let Austris Karpinskis en de Spanjaard Alonzo Russell werden om dezelfde reden uitgesloten. Abdelelah Haroun uit Qatar, de vijfde loper in deze serie, kreeg de rode kaart vanwege een valse start.



Het was voor het eerst dat op een groot titeltoernooi alle lopers uit een serie gediskwalificeerd werden.

Het liep dus niet als gepland.

@venzje : Het liep inderdaad niet gesmeerd, eigenlijk liep het behoorlijk in de soep. Wel jammer dat ze allemaal tegen de lamp zijn gelopen. Zo, klaar

