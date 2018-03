Heldhaftige hond redt verdwaalde jongen (10) in de PyreneeŽn

Politiehond Hoock is dezer dagen dť grote ster in Frankrijk. De 5-jarige hond staat in de krant, verschijnt op nieuwssites en is kwispelend op televis

