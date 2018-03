1,5 miljoen pinguins ontdekt

OXFORD - Op de Zuidpool is een groep van maar liefst 1,5 miljoen pingu´ns ontdekt. Die waren tot nu toe altijd over het hoofd gezien. De poolvogels wo

03-03-2018 17:16:02

AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 201

OTindex: 3



Hoe zie je in hemelsnaam 1,5 miljoen van die (grappige) beesten over het hoofd. Ik bedoel, die staan echt niet met zijn allen schuil achter een hegje of zoiets.