Help, de dokter is ziek! Geen operaties

Het Zuyderland Medisch Centrum in het zuiden van Limburg heeft veel problemen door de aanhoudende griepgolf. Het ziekenhuis heeft daarom voor de komende weken enkele tientallen operaties afgezegd. Spoed- en oncologieoperaties worden wel uitgevoerd.



Het ziekenhuis, met vestigingen in Geleen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade schrijft op zijn site dat het veel hinder ondervindt van de griepgolf, in combinatie met andere ziektes onder het medisch personeel. Om aan de zorgplicht te kunnen blijven voldoen wordt het niveau van de zorgverlening dus naar beneden bijgesteld.



Het ziekenhuis meldt dat niet alleen de griepgolf de oorzaak is van de drukte. PatiŽnten komen met ernstiger klachten het ziekenhuis binnen, waardoor de periode dat ze er liggen langer wordt. Volgens Zuyderland kampen ziekenhuizen in het hele land met hetzelfde probleem.

Geneesheer, genees uzelf!

