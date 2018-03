Peperdure speedboot afgepakt van 23-jarige vrouw

Het afpakteam van de politie heeft woensdagmiddag in de jachthaven in Drimmelen een speedboot ter waarde van 40.000 euro in beslag genomen. De boot stond op naam van een 23-jarige vrouw uit Breda. Zij is opgepakt.De 23-jarige vrouw wordt verdacht van witwassen. Volgens de politie ging het om een 'exclusieve speedboot uit het duurdere segment'.Het afpakteam is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en belastingdienst. Het team is in het leven geroepen om crimineel geld en vermogen af te pakken.Jachthavens trekken de aandacht van de politie omdat ze kwetsbaar zijn voor criminaliteit als drugshandel en witwassen. Er is vaak sprake van te weinig toezicht.