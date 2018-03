Duitse Anne-Frank-trein inschattingsfout

Deutsche Bahn (DB) ziet af van een plan om treinen te vernoemen naar historische persoonlijkheden, zoals Anne Frank. Een woordvoerder van het spoorbedrijf erkende tegenover de krant Bild dat een 'kwetsende' inschattingsfout is gemaakt.



Het spoorbedrijf had het publiek vorig jaar opgeroepen namen voor te stellen voor nieuwe hogesnelheidstreinen. Daar kwam onder meer de naam van de beroemde onderduikster uit naar voren.



Het vooruitzicht dat mogelijk een Anne Frank-trein door Duitsland zou rijden, leidde daarentegen tot veel kritiek. In Nederland viel de Anne Frank Stichting destijds over het plan. ,,De combinatie van Anne Frank en een trein roept associaties op met de Jodenvervolging en deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog."



Toch zei de stichting zich wel te realiseren dat 'initiatieven als deze veelal met goede bedoelingen genomen worden'. De naam werd dan ook gekozen omdat Anne Frank 'staat voor tolerantie en een vreedzaam samenzijn met verschillende culturen', aldus een jurylid.

Ze kunnen de treinen beter naar bekende Duitse eindstations noemen. Bergen-Belsen bijvoorbeeld. [/sarcasme]

