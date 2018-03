Klopt Arjen Lubachs claim dat geen kinderen krijgen de effectiefste methode is om milieuvriendelijk te leven?

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: geen kinderen krijgen is

Reacties

01-03-2018 15:43:39 Haroldje









S Tuurlijk klopt dat.

De aarde is overbevolkt en de bewoners hebben een hoge behoefte.

01-03-2018 15:48:43 Emmo













Laatste edit 01-03-2018 15:48 @Haroldje : Als mijn behoefte te hoog wordt, spoel ik door

01-03-2018 15:57:09 DrZiggy









S Maar de vervuiling van mijn kind hoort bij mijn kind en niet meer bij mij. Anders zou Lubach zelf ook niets vervuilen, want dat doet zijn vader en moeder al voor hem. Al kunnen die ook niet vervuilen, want dat doen hun ouders al. Etc..



De eerste mens is dus gewoon alles schuld en mij treft geen blaam.

01-03-2018 16:20:41 Balderic







Ik heb geen kinderen dus rij nog even een extra rondje met mijn bolide.



Behalve dat ik dus voor minder vervuiling zorg, heb ik ook geen last van een schuldgevoel of het wel goed is voor de toekomst van mijn kinderen.



01-03-2018 16:24:49 Sjaak









Wij hebben onze kinderen een autorijbewijs laten halen.

01-03-2018 20:00:39 venzje









@DrZiggy : Ah! Dát was de zondeval: Eva liet haar klokhuis gewoon vallen. En haar voetafdruk is héél groot.

