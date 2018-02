28-02-2018 19:36:36

Oh wow dat is weer lekker vertaald. Bakpoeder in de wasmachine gooien is niet zo'n goed idee. Wat ze bedoelen is baking soda. Dat zit in de meeste bakpoeders (en werkt ook zo), maar bij bakpoeder in Nederland zijn vaak andere stoffen toegevoegd die je echt niet in je wasmachine wil hebben.Ook de veiligheidsspeld is maar half uitgelegd.Kortom, kijk hier voor een zinvolle lijst.