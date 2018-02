Prijsstijging wc-papier zorgt voor stormloop op Taiwanese winkels

Taiwanezen hebben afgelopen weekend massaal toiletpapier ingeslagen omdat ze vrezen voor een prijsstijging. Zondagmiddag waren de schappen met toiletpapier in veel supermarkten leeg.



Volgens producenten stijgt de prijs van toiletpapier vanaf midden maart met 10 tot 30 procent. Dat komt omdat de grondstof voor wc-papier duurder is geworden. De aankondiging leidde tot een stormloop op supermarkten.



Consumenten waren ook bang dat de voorraden snel op zouden raken. De overheid roept mensen op vooral rustig te blijven en zegt dat er nog voldoende toiletpapier is.



Een pak met twaalf rollen kost in Taiwan nu omgerekend 5,50 euro. Na de prijsstijging wordt dit ongeveer 7,20 euro. Supermarkten hebben aangegeven dat zij de prijs niet voor midden maart verhogen.

