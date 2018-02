Oproep aan bewoners van huizen met rieten daken: zet de houtkachel uit

Bewoners van huizen met rieten daken doen er goed aan om hun houtkachels de komende dagen even niet te gebruiken. Dat stelt verzekeraar Univé. Het risico op een woningbrand bij het gebruik van dit soort haarden is namelijk "levensgroot".



De combinatie van droog weer, matige vorst en een koude oostenwind zorgt volgens de verzekeraar voor gortdroge daken. "Een vonkje is genoeg", waarschuwt Univé. "Juist nu het stookseizoen al een tijdje bezig is, zit er al het nodige roet in schoorstenen die veel worden gebruikt."



Vergelijkbaar met winter 2013



Univé ziet parallellen met 2013. "In het begin van dat jaar gingen op één dag tien woningen in vlammen op." Vanmorgen was het al raak in Groningen, waar een woonboerderij met rieten kap volledig in as werd gelegd.



In Overijssel, Gelderland, Utrecht, Drenthe, Groningen en Friesland zijn ongeveer 3500 rietgedekte woningen verzekerd bij Univé. De helft daarvan heeft een houtkachel

Eén vonkje is altijd voldoende om zo'n dak in de fik te steken, ook in overige weersomstandigheden. Is eindelijk het weer ernaar om eens heerlijk te kunnen stoken, mag het niet van de verzekeraar! Inderdaad is dit vreemd en waar.Eén vonkje is altijd voldoende om zo'n dak in de fik te steken, ook in overige weersomstandigheden.

Ik ben blij dat ik geen rieten dak heb!



Ik zou geen nacht rustig kunnen slapen met zo'n brandgevaar boven mijn hoofd!

