Automobilist bij Gildehaus gepakt met 770.000 euro in tank

De Duitse politie heeft op de snelweg bij Gildehaus, net over de grens bij Oldenzaal, een automobilist aangehouden die vanuit Nederland onderweg was met 770.000 euro 'op zak'. Dat bedrag zat professioneel verstopt in de brandstoftank. Hij is vandaag in Osnabrück voorgeleid op verdenking van witwassen van geld. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt.



De 35-jarige man werd tijdens een grootschalige controle, waaraan ook de Nederlandse douane en politie meededen, naar de kant gedirigeerd. Hij verklaarde 3000 euro cash bij zich te hebben. Toen de agenten in het dashboardkastje nog eens 4550 euro aantroffen, besloten ze het voertuig naar een garage te brengen voor uitgebreid onderzoek. Daar werden in totaal 28 pakketjes met bankbiljetten uit de benzinetank gepeuterd.



De massale politieactie, bedoeld om de criminaliteit in de grensstreek te bestrijden, leverde tevens 25 drugsdelicten op. In totaal werd 3,2 kilo marihuana in beslag genomen. Zestien mensen kregen een proces-verbaal wegens onder meer het overleggen van een vals rijbewijs of belastingfraude. Vijftien personen zitten in voorlopige hechtenis.

Reacties

27-02-2018 16:50:15 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.002

OTindex: 9.287

S .

Dat vind ik als Paus en als misdaaddeskundige nou superstom. Als je geld op professionele wijze in de tank van je Pausmobiel of auto hebt verstopt, vinden ze dat bij een routinecontrole natuurlijk nooit. Het is al fout om een bedrag van 3000 euro aan te geven. Gewoon 200 euro, meer heb je niet bij je. En dan moet je natuurlijk niet nog eens 4500 euro in je dashbordkastje hebben zitten, terwijl je dat niet gemeld had. Ja, dan gaan ze verder zoeken en dan is het geen routinecontrole meer. Dom, dommer, domst. Daar valt mijn witte petje nou van af. Nou dat had ik wel beter gedaan

27-02-2018 17:02:57 allone

Stamgast



WMRindex: 32.579

OTindex: 63.080

@De_Paus: jij brengt het woord 'misdaaddeskundige' tot een nieuw niveau

27-02-2018 17:13:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.627

OTindex: 61.255

Quote:

Daar werden in totaal 28 pakketjes met bankbiljetten uit de benzinetank gepeuterd.



En maar blijven zeggen dat geld niet stinkt.... En maar blijven zeggen dat geld niet stinkt....

