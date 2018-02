9-jarige fan biedt Haagse agenten hulp aan in aandoenlijke brief

De agenten van het politiebureau in de Haagse Jan Hendrikstraat hebben een wel heel bijzondere brief gekregen. Een 9-jarige fan biedt zich in deze aandoenlijke, met tekeningen versierde brief aan om de 'dappere politie' te helpen met het invullen van formulieren.'Lieve, dappere politie', begint de brief. 'Ik heb op het Jeugdjournaal gezien dat er weinig politieagenten zijn. Dan wil ik vragen of ik misschien kan helpen want het ging er over in het jeugdjournaal dat er te weinig mensen zijn om voormulieren in te vullen van misdrijven.'Onder het bericht, dat de Haagse agenten zondag op Facebook deelden, wordt enthousiast gereageerd. 'Gelijk aannemen!', schrijft Jeannette Bronsgeest. 'Ach, wat lief. En als het een kind niet ontgaat, waarom de politici wel?', vraagt Jacqueline de Vos zich af.De Haagse politie hoopt dat de brief ook minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bereikt: 'Minister Grapperhaus, leest u mee?' Er heerst een tekort aan agenten, zo erkende de minister onlangs. Ook klinkt er kritiek omdat de agenten van de Eenheid Den Haag die er zijn vaak jarenlang niet of nauwelijks EHBO-bijscholing hebben gehad, zo bleek uit onderzoek van Omroep West.