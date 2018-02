Ophef om cast The Passion: witte Jezus, zwarte Judas

AMSTERDAM - (AT5) De casting van Jezus en Judas in The Passion heeft tot ophef geleid. Jezus wordt namelijk vertolkt door een witte man, en Judas door zwarte man. Een kritisch artikel van theoloog Erik Sengers is honderden keren gedeeld op sociale media.



"Je moet maar durven", schrijft Sengers. "En dat in de Bijlmer." Volgens Sengers ligt het gevoelig in de Bijlmer omdat daar de geboortegrond van Zwarte Piet-protesten ligt en waar de afschaffing van slavernij wordt gevierd.



"Wat een stereotype rolbevestiging!", aldus Sengers. "Al eeuwenlang wordt Judas met een donkere huidskleur voorgesteld (ook in de musical Jesus Christ Superstar), en Jezus (een Semiet uit het Midden-Oosten) met een witte huidskleur. Daarmee zit het idee dat ‘wit’ beter is dan ‘zwart’ diep in ons culturele geheugen."



Vorig jaar waren de rollen precies andersom verdeeld. Dwight Dissels vertolkte toen de rol van Jezus, en Roel van Velzen die van Judas.

Reacties

27-02-2018 08:18:00 venzje

Dus racisme werkt maar één kant op: als in een multicultureel gezelschap een lichtgekleurd mens negatief worden afgebeeld is het géén racisme, en als dat bij een donkergekleurd mens gebeurt is het wél racisme.

27-02-2018 08:28:31 blackhippy

Racisme werkt on-officieel/in werkelijkheid altijd maar 1 kant op. Ik heb een beetje een idee dat 'wanneer men een hond wil slaan, men altijd een stok kan vinden'En op de een of andere manier wil de de gekleurde medemens (lang niet allemaal overigens) de geslagen hond spelen. Waarschijnlijk wel weer een geval van een klein groepjes verpest het voor de rest. wat mij overigens doet denken aan het verhaal van onlangs over een klein donker jongetje welke een trui aanhad met een aap erop. de halve wereld maakte er ophef over behalve z'n eigen donkere ouders.

27-02-2018 08:29:55 allone

Vorig jaar waren de rollen precies andersom verdeeld..

waren er toen ook protesten? ..waren er toen ook protesten?

