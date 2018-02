Vrouwtje legt ei bij homofiele flamingo's om 'voortplanten' te stoppen

SCHARENDIJKE - Het zijn Duitse toeristen; die flamingo's in het Grevelingenmeer. Ze komen in oktober en vertrekken in april. Dat vertelde boswachter William van der Hulle tijdens Roze Zondag in het informatiecentrum op de Brouwersdam.



Bij het haventje van Battenoord op Flakkee, overwinteren ongeveer zestig flamingo's. De trekvogels broeden in natuurgebied Zwillbrocker Venn, bij Groenlo net over de Duitse grens. Het zoete water van dat moeras bevriest 's winters waardoor de vogels hun voedsel gaan zoeken in de zoute Grevelingen. Tot voor zes jaar overwinterden ze op het zoet geworden Volkerak, maar na drie strenge winters verkasten ze naar Flakkee.



Van der Hulle ontkrachtte zondag verschillende fabels. De bekendste gaat over garnalen. ,,De roze kleur zit bij de vogels in hun genen en is vermoedelijk ontstaan door eeuwenlang algen eten. Garnalen worden pas roze als je ze kookt. En voor zover mij bekend koken flamingo's hun eten niet."



Flamingo's zijn ook geen tropische vogels. Ze komen al eeuwenlang voor in Nederland en kunnen goed tegen de kou. En natuurlijk is het dan een kind dat vraagt waarom flamingo's op één been staan. Van der Hulle: ,,Ze wisselen dat af. Terwijl ze op het ene been staan, houden ze het andere onder een vleugel warm."



Zwanen zijn monogaam, flamingo's niet. ,,Ze zoeken elk jaar een nieuwe partner en zijn daarbij niet kieskeurig", vertelt de boswachter. ,,Je hebt de Caraïbische flamingo, de Europese en de Chileense. In onze kolonie zat een Caribisch vrouwtje dat van elke soort een mannetje heeft gehad."



Op Roze Zondag - die door zestig man werd bezocht - kon een vraag over homofilie niet uitblijven. ,,Ja, komt natuurlijk ook bij flamingo's voor", antwoordde Van der Hulle. ,,Bijzonder is dat een vrouwtje uit de kolonie bij het homostel een ei in het nest legt. Niet om uit te broeden, maar om de rust te bewaren. Anders blijven die twee het maar proberen."



Het volgende Natuurcafé van Staatsbosbeheer is op donderdagavond 14 april en gaat over 35 jaar heckrunderen op de Slikken van Flakkee.

Die roze homo's blijven maar oefenen

welke strenge winters waren dat?



Wat apart dat een vrouwtje haar ei opoffert om de rust te bewaren.

Wel weer typisch, hè



De roze kleur zit in de genen???

Flamingo's zijn van nature wit. Hun voedsel zorgt voor de roze kleur. De algen bevatten de stof carotenoïde. Het lichaam maakt van deze stof de roze kleur...

... De kleur verkrijgen ze door bacteriën en bèta-caroteen dat ze uit hun voedsel halen. Een felgekleurde flamingo is wellicht gezonder dan een grijsachtige soortgenoot. Flamingo's in gevangenschap vormen hierop een uitzondering: vaak worden ze in gevangenschap rozegrijs door een tekort aan caroteen in hun voedsel.



En wisten jullie al dat ze verwant zijn aan duiven.. en futen..



Wat apart dat een vrouwtje haar ei opoffert om de rust te bewaren.

Wel weer typisch, hè



En als een vrouwtje een ei schenkt om de rust te bewaren dan zullen die mannetjes het toch wel gewoon uitbroeden? Ze willen vast niet alleen een ei voor de heb

