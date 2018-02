Oma Truus laat op 90-jarige leeftijd tatoeage zetten

De 90-jarige Truus Stafecki laat zich niet tegenhouden door haar leeftijd. Zaterdagmiddag ging ze langs bij een tattooshop in Alkmaar om een zandlopertje op haar arm te laten tatoeŽren.



"In het zandlopertje zit nog maar een klein beetje zand. Dat is mijn leven ook. Je hoeft niet oud te wezen, je moet positief denken", zegt Stafecki tegen NH Nieuws.



Ook voor tatoeŽerder Marcel van Eijk was het een bijzondere ervaring. "Het is een antiek velletje, dus daar moet je wat meer moeite voor doen", grapt hij.



Voor Truus Stafecki is het mogelijk niet de laatste tatoeage die ze laat zetten. "Ik heb goede dingen in m'n leven gehad. Nare dingen. Maar dat is achter me. Ik kijk alleen nog voorwaarts. De volgende keer komt er een doodskistje op."

Reacties

26-02-2018 11:10:50 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.083

OTindex: 172

S



Geen idee of het door het oude vel komt, maar het ziet er echt slecht gemaakt uit. Ontwerp en smaak valt over te twisten, maar kwaliteit mag toch wel geleverd worden. Het ziet er niet uit, gelukkig is het maar relatief kort te bezichtigenGeen idee of het door het oude vel komt, maar het ziet er echt slecht gemaakt uit. Ontwerp en smaak valt over te twisten, maar kwaliteit mag toch wel geleverd worden.

26-02-2018 12:01:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.507

OTindex: 3.214

Quote:

Ik kijk alleen nog voorwaarts. De volgende keer komt er een doodskistje op. Een realistische toekomstverwachting. Een realistische toekomstverwachting.

26-02-2018 16:44:38 stora

Stamgast



WMRindex: 9.125

OTindex: 1.112

Laten we hopen dat dat kistje ook op haar arm komt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: