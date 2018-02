Jongen (17) verstijfd van de kou verdwaald, politie redt zijn verjaardag

Een 17-jarige fietser is vrijdagnacht van de N279 gehaald. Dat gebeurde ter hoogte van Heeswijk-Dinther. De jongen was onderweg naar Veghel, maar raakte tijdens het fietsen de weg kwijt.



Volgens de politie kwam de 17-jarige jongen terug van een avondje gezelligheid met vrienden. Hij fietste naar huis, maar was al ruim anderhalf uur de weg aan het zoeken.



De jongen zat verstijfd van de kou op zijn fiets, aldus een agent. Tijdens een gesprekje met hem werd duidelijk dat hij zaterdag jarig was.



De agent besloot hem thuis af te zetten. Zijn vader zou blij hebben gereageerd op het optreden van de politie.



Reacties

25-02-2018 18:21:46 stora

Stamgast



WMRindex: 9.106

OTindex: 1.111

Op de fiets dan ga je naar een buurgemeente denk ik.

Hoe kan je dan verdwalen?

25-02-2018 19:51:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.978

OTindex: 28.300

zijn vader was blij dat de politie hem terugbracht, en zijn moeder deed hem meteen in de magnetron om hem te ontdooien

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: