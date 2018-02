Het internet wordt gek wanneer deze buschauffeur schakelt. Zie jij wat er vreemd aan is?

Het internet lacht zich een deuk met een buschauffeur die zijn auto met heel veel liefde behandelt. Op de beelden is namelijk te zien hoe hij op een e

25-02-2018 18:14:04

Weet niet wat hier zo leuk aan is.... Moet er zelf niet om lachen, deze man is gewoon bang voor bacteriën of zo en durft gewoon niet de pook in zijn geheel vast te pakken.... Of hij is homo.... Of hij vind het prettiger om zo te schakelen... maar grappig... nee....