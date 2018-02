Nachtmerrie voor privacy-liefhebbers: betalen zonder pas of telefoon

Aan contactloos betalen zijn we inmiddels redelijk gewend, maar het zal over niet al te lange tijd nog een stap verder gaan. Volgens Bill Gajda, de vice-president van Visa, die zich bezighoudt met betaalinnovaties, is afrekenen ooit ook mogelijk zonder pas of telefoon.



Sterker nog, er is helemaal geen handeling meer voor nodig. “In de toekomst kun je telefoon én portemonnee allebei thuislaten,” zegt Gajda in het AD. “Als je, zeg, in de Starbucks komt herkent een camera je op basis van je biometrische eigenschappen. De computersystemen koppelen je automatisch aan je account en zien dat er voldoende geld op je rekening staat. En voilà, je frappuccino is afgerekend.”



Het feit dat een simpel cameraatje in een koffietent je identiteit direct achterhaalt waarna er automatisch geld van je rekening gaat, is privacy-technisch natuurlijk horror. Toch denkt Gajda dat mensen daar op termijn wel voor open staan. “We spreken hier uiteraard niet over de nabije toekomst. Plastic kaarten en mobiele telefoons zullen nog lang de belangrijkste wijze van betalen vormen,” spreekt hij geruststellend.

Reacties

25-02-2018 15:43:48 Mikeph

Junior lid

WMRindex: 19

OTindex: 4

Hoe gaat dat als je wilt trakteren?

25-02-2018 16:28:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.609

OTindex: 61.241

Quote:

is afrekenen ooit ook mogelijk zonder pas of telefoon.



Dat heb ik mijn hele leven al gedaan hoor! Dat heb ik mijn hele leven al gedaan hoor!

25-02-2018 17:04:01 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.999

OTindex: 9.285

S

Donald Trump masker op.

Die heeft voldoende geld op zijn rekening staan om mijn consumpties te betalen Wat een goed idee. Dan doe ik wel snel even mijn witte petje af en ik zet ditDie heeft voldoende geld op zijn rekening staan om mijn consumpties te betalen

25-02-2018 17:55:07 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.314

OTindex: 2.954

@Mamsie : ik ook, ik heb het uitgezet op mijn provider, ik vind los geld en pinnen meer dan genoeg, je wilt toch niet al iets betaald hebben zonder bestelling gedaan te hebben. Quote:

De computersystemen koppelen je automatisch aan je account en zien dat er voldoende geld op je rekening staat. En voilà, je frappuccino is afgerekend.” Die wil ik helemaal niet. ik ook, ik heb het uitgezet op mijn provider, ik vind los geld en pinnen meer dan genoeg, je wilt toch niet al iets betaald hebben zonder bestelling gedaan te hebben.Die wil ik helemaal niet.

25-02-2018 18:03:19 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.329

OTindex: 142

T S Ik zou dus zo niet willen betalen.

25-02-2018 19:37:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.976

OTindex: 28.297

@HHWB :

ik ook niet. zal zo lang mogelijk met contant geld betalen en spaarpasjes en zo houd ik zo lang mogelijk anoniem....



Laatste edit 25-02-2018 19:38 ik ook niet. zal zo lang mogelijk met contant geld betalen en spaarpasjes en zo houd ik zo lang mogelijk anoniem....

