Celstraf voor docent die leerlingen hogere cijfers bood in ruil voor seks

Daan V. (24) krijgt negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De Eindhovense leraar vroeg om blootfotoís van mannelijke leerlingen in ruil voor hogere cijfers.



Naast zijn celstraf moet V. ook een werkstraf uitvoeren van 200 uur. Door zijn voorarrest hoeft hij niet terug naar de cel, maar hij moet wel een extra lange behandeling ondergaan vanwege het recidiverisico. Die is hoognodig, vindt de rechtbank.



Tegen de Eindhovenaar was anderhalf jaar celstraf geŽist, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank maakt dat dus veel korter, vooral omdat ze wil dat de behandeling zo snel mogelijk kan beginnen.



Drie leerlingen van het Heerbeeck College in Best meldden vorig jaar dat hun leraar, en mentor, verregaande vragen en verzoeken had gedaan. De leraar stuurde hen naar eigen zeggen de berichten om te kijken hoe ver zijn leerlingen zouden gaan en om ze te wijzen op de gevaren van internet. De rechtbank vindt dat V. wel degelijk probeerde jongeren te verleiden tot ontucht.



Reacties

25-02-2018 12:26:23 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.329

OTindex: 142

Toch dom als je er op in gaat. Als leerling heb je alleen je zelf er mee en schiet je er niks mee op. Als je eenmaal een slechte cijfer heb, betekend dat je ergens een zwakte in heb. En dan kan je er wellicht wat aan doen. Geef je je letterlijk naakt dan weet je nog niet waar je zwakke punten zijn en waar je je moet verbeteren. En uiteindelijk kom je je zelf altijd tegen...

25-02-2018 12:56:36 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.999

OTindex: 9.285

Ik had geen idee waar het over ging, maar ik had toch de allerhoogste cijfers. Misschien hebben jullie nu een idee hoe dat zo gekomen is. Ik had vroeger op school de hoogste cijfers. Ik had geen idee waar het over ging, maar ik had toch de allerhoogste cijfers. Misschien hebben jullie nu een idee hoe dat zo gekomen is.

25-02-2018 12:57:20 allone

Stamgast



WMRindex: 32.531

OTindex: 63.028

@HHWB : er staat dan ook nergens dat er leerlingen op in zijn gegaan. Blijkbaar was de leraar veel dommer, want die had kunnen bedenken dat dit vroeg of laat bekend zou worden.

25-02-2018 17:24:02 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.329

OTindex: 142

@allone : Misschien was het meer uit ego cq nog niet uit de kast. Wellicht wanneer het een lerares was geweest....

25-02-2018 19:32:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.978

OTindex: 28.301

die leraar kan beter omscholen

