Kaasboeren begraven strijdbijl in Camembert-oorlog

Al meer dan 20 jaar woedde er in Frankrijk een oorlog rond 's werelds beroemdste Franse kaasje, maar er liggen nu afspraken tussen ambachtelijke boeren en multinationals. Ze zijn het eens over de regels waar échte camembert aan moet voldoen.



Officieel hoort de ronde smeuïge kaas uit Normandië te komen. Die wordt op ambachtelijke wijze gemaakt door kleine Normandische boeren. Zij dragen het officiële ‘AOP Camembert’-stempel. Dat betekent dat de kaas plat en cilindervormig is, 3 centimeter dik is, minimaal 250 gram weegt en een diameter heeft van tussen de 10,5 en 11 centimeter.



Bovendien heeft de betreffende boerderij minimaal 50 procent aan authentieke Normandische koeien, die minimaal zes maanden per jaar grazen op Normandisch gras. En natuurlijk: de echte AOP is rauwmelkse kaas, dus niet gepasteuriseerd.



Maar in de winkels ligt ook ‘Zwitserse camembert’. Er is camembert die ergens in de buitenwijken van Moskou wordt geproduceerd en er bestaat zelfs Amerikaanse ‘fake camembert’. Multinationals zetten sinds jaar en dag doodleuk ‘Camembert fabriqué en Normandie’ op hun doosje, terwijl hun koeien overal in de wereld grazen. En ze pasteuriseren massaal.



Een camembertguerrilla was het gevolg. De kleine boeren waren woedend en beklaagden zich over oneerlijke concurrentie. Daarover is nu drie maanden overlegd en met succes. De multinationals zullen minimaal 30 procent aan Normandische koeien inzetten voor de productie van hun camembert. De kleine boeren stemden ermee in dat ook een gepasteuriseerde camembert het AOP-stempel mag krijgen.



En om die laatste toezegging wordt nog wel flink gemord. ,,Dit is de slechtst mogelijke uitkomst’’, reageert consumentenorganisatie Fromages de Terroir. ,,Straks zullen dus negen op de tien AOP-camemberts een gepasteuriseerd en industrieel product zijn, oftewel: een middelmatig lopendebandkaasje.’’

Een kaasoorlog, die zou @Alev ook aanspreken.. maar ja, die heeft het druk met andere dingen

@allone :

was dat niet 'het kaas'

