1.400 euro boete voor vertoning Stalin-komedie

Een bioscoop in Moskou is bestraft voor het vertonen van een verboden komedie over Sovjetdictator Jozef Stalin. Een rechtbank in de Russische hoofdstad legde de uitbaters een boete op van 100.000 roebel (circa 1.400 euro).Het filmhuis had met de vertoning van The Death of Stalin een verbod naast zich neergelegd van het Russische ministerie van Cultuur. Dat kwam tot stand na een besloten voorvertoning met onder meer parlementariėrs en medewerkers van de filmindustrie, berichtte persbureau TASS vorige maand. De film gaat over de machtsstrijd binnen de Sovjet-Unie die volgde op de dood van de dictator.