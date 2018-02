Alle Disney-prinsessen missen een belangrijk lichaamsdeel

Of het nu gaat om Cinderella, Assepoester of Elsa, prinsessen in films van Disney hebben een aantal dingen gemeen. Zo dragen ze vaak een blauwe jurk die kracht moet uitstralen en hebben ze meestal hun moeder verloren. Daarnaast is er ook n lichaamsdeel bij bijna allemaal afwezig.Verder zien ze er altijd uit als de ideale vrouw, met een smalle taille, grote ogen en een vriendelijk gezicht. Maar n ding is een beetje raar: ze hebben geen vingernagels. Aril, Doornroosje, Mulan, Elsa en zelfs Sneeuwwitje, die al tachtig jaar geleden is bedacht, ze wijken fysiek allemaal op dat ene punt af van mensen.Sommige slechte karakters, zoals heksen en stiefmoeders hebben dan weer juist hele lange, scherpe nagels. Toch zit er geen goed vs. kwaad-gedachte achter de aan- of afwezigheid van vingernagels. Het is simpelweg een kostenbesparing. Het is ongelooflijk duur om Disney-figuren te tekenen. De vingernagels zijn erg arbeidsintensief. Het scheelt dus veel tijd en geld om ze achterwege te laten.