Vrouw: zes jaar na keizersnee nog operatiesponsjes in buik

Een Japanse vrouw heeft minstens zes jaar rondgelopen met twee operatiesponsjes in haar buik. Deze waren zeer waarschijnlijk achtergebleven na haar tweede keizersnee, maar zouden zelfs kunnen dateren van haar eerste keizersnee, negen jaar geleden. Dat meldt CNN.



De 42-jarige vrouw meldde zich bij het ziekenhuis vanwege een opgeblazen gevoel waar ze al jaren last van had. Op een CT-scan zagen de artsen twee hoopjes weefsel die er niet hoorden te zitten. Tijdens de operatie bleken operatiesponsjes van steriel gaas de boosdoener.



De vrouw heeft twee keizersnedes ondergaan, volgens haar de enige momenten dat de sponsjes in haar buik terecht konden komen. Het is onduidelijk bij welke van de twee de sponsjes over het hoofd zijn gezien bij het dichtmaken van de buik, maar het is zeker dat ze er minstens zes jaar zaten.



Toen de vrouw de chirurg die beide keren de keizersnee verrichtte met zijn fout confronteerde, ontkende hij schuld. Er was volgens hem geen bewijs dat het tijdens een van de keizersnedes gebeurd is.



Na het verwijderen van de sponsjes verdwenen de klachten van de vrouw.



Toen de vrouw de chirurg die beide keren de keizersnee verrichtte met zijn fout confronteerde, ontkende hij schuld.



En heeft die man dan misschien een verklaring over hoe die dingen daar dan wél gekomen waren?

Ik weet van niets.

Haas is wel een rare naam voor een Japanner.

