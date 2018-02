EHBO-mieren verzorgen gewonde soortgenoten na gevecht

Dat mieren echte teamspelers zijn, is al langer bekend. Wetenschappers van de universiteit van Würzburg hebben nu een bijzondere ontdekking gedaan: wanneer mieren gewond zijn, verzorgen soortgenoten hun wonden en dragen ze vervolgens terug naar het nest. ,,Het is uniek dat dit in het dierenrijk gebeurt", aldus wetenschapper Erik Frank tegenover The Guardian.



De strijd is voorbij. Winnaars keren grotendeels huiswaarts, terwijl anderen de gewonden verzorgen en weer terug naar het kamp brengen. Het klinkt als een oorlogstafereel, maar ook bij de Matabele-mier is het een gebruikelijk ritueel.



Wetenschappers die de insecten bestudeerden, ontdekten vorig jaar al dat gewonde mieren werden opgetild en naar huis werden gebracht. Nu komt daar nog een schepje bovenop. De wonden van de beestjes worden ter plaatse verzorgd.



Hoe dat precies werkt is nog niet geheel duidelijk. De mieren gebruiken hun speeksel om de verwonding schoon te maken. Vermoedelijk bevat dit goedje antimicrobiële stoffen om een ontsteking te voorkomen. Volgens de onderzoekers kan het echter ook zijn dat slechts het vuil uit het wondje wordt gehaald. ,, We zien echter wel dat tachtig procent van de mieren die niet behandeld wordt, binnen 24 uur overlijden. Mieren die zich een uur lang laten verzorgen, overleven wel."



Overigens worden niet alle gewonden verzorgd. Mieren die zo zwaar gewond zijn dat ze niet meer van waarde kunnen zijn voor de kolonie, worden achtergelaten. ,,Het fascinerende aan een mierenkolonie is dat ze zeer complex en verfijnd gedrag vertonen, zonder dat ze een bewustzijn hebben."

Reacties

23-02-2018 19:29:58 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.305

OTindex: 2.951

De link van de bron gaat naar een mierenplaatje?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: