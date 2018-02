Kreeftkritiek: emoji verandert

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Wie wel eens appt of mailt, weet daarom de emoji's te vinden. Van lachende gezichtjes en gekleurde hartjes tot miniatuursushi. Zo'n 3.000 zijn er inmiddels, maar in de Amerikaanse staat Maine schrokken ze van een van de laatste aanvullingen.Het Unicode Consortium, het samenwerkingsverband van grote techbedrijven dat over de emoji's gaat, publiceerde onlangs een lijst met 157 nieuwe digitale plakplaatjes. Met de piratenvlag, een bagel en het vuurwerk was niets mis, maar aan de toegevoegde kreeft mankeerde iets.Kort na het verschijnen van de lijst regende het klachten bij het emojibazen. Voornamelijk uit de staat Maine, waar de kreeft een waar culinair icoon is. Een kreeft heeft, inclusief zijn smakelijke scharen, tien poten. Geen acht, zoals het consortium voorstelde.,,De kreeft-emoji komt eraan!'', twitterde de organisator van het jaarlijkse Kreeftenfestival in Rockland na het nieuws. ,,Hopelijk heeft de definitieve versie wel het juiste aantal poten.'' Ter illustratie werd een anatomisch correcte versie meegestuurd.Unicode trok zich de kreeftenkritiek aan en dus wordt de kreeft-emoji, nog voor zijn lancering, aangepast. ,,We hebben jullie gehoord'', schreef Jeremy Burge van Emojipedia op zijn blog. ,,We hebben wat foutjes in het eerste ontwerp gemaakt en we fiksen ze.'',,Ik moet toegeven dat ik me een beetje schaam, omdat we het het aantal poten niet direct goed hebben gedaan'', vervolgt Burge. ,,Het is fijn dat jullie de fout zo snel hebben opgemerkt. Als ik Maine weer eens bezoek, beloof ik de kreeft-emoji vaak te gebruiken.''