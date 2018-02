Britse politie: Bel ons niet meer over kipcrisis bij Kentucky Fried Chicken

De Londense politie heeft er bij Britten op aangedrongen niet meer naar het alarmnummer te bellen om de kipschaarste bij de fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) te melden."Dat je favoriete eetgelegenheid niet het menu heeft dat je wilt, is geen zaak voor de politie'', meldt een woordvoerder op Twitter.



De tweet is inmiddels meer dan 14.000 keer geliket. Wanhopige kipliefhebbers kregen woensdagochtend ook nog eens slecht nieuws toen de restaurantketen bekendmaakte dat het kiptekort nog zeker een week zal aanhouden.



Kentucky Fried Chicken sloot dinsdagavond uit voorzorg ongeveer de helft van de 900 filialen die in Groot-BrittanniŽ zijn gevestigd. Veel van de zaken die open waren, boden een ingekort menu aan, meldt de nieuwszender CNBC. KFC richtte een speciale website in waarop hongerige klanten de dichtstbijzijnde vestiging kunnen vinden die wťl geopend is.



Voor de aanvoer van zijn voorraad stapte KFC in Groot-BrittanniŽ afgelopen week over op logistiek bedrijf DHL. Maar dat kreeg het niet voor elkaar om overal verse kip af te leveren. Veel vestigingen in Groot-BrittanniŽ zijn daarom tijdelijk gesloten.

Reacties

23-02-2018 14:51:19 DrZiggy

S Ik weet niet waar ik het meeste verbaasd over ben. Dat KFC geen kip heeft, dat UPC de kip bezorgt of dat mensen serieus de politie bellen hiervoor..

23-02-2018 14:52:52 omabep

Zielige personen als dit de prioriteit is in hun leven want dit staat dus gelijk aan een misdaad! Ik begrijp het echt niet. Daar zou ik nou nooit aan gedacht hebben, je belt geen politie om deze reden.Zielige personen als dit de prioriteit is in hun leven want dit staat dus gelijk aan een misdaad! Ik begrijp het echt niet.

