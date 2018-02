Pont vaart per ongeluk achteruit: bakfiets kukelt overboord

Door een verkeerde manoeuvre van de schipper is vrijdagmiddag een bakfiets van een pont in het Amsterdamse IJ gevallen.



De Oostveer stond tegen zes uur op het punt om aan te meren bij het Azartplein op KNSM-Eiland. Het GVB bevestigt het incident. 'Een van onze schippers is per ongeluk een stukje achteruit gevaren met de klep open.'



Daardoor kwam een 'een hele grote, zware, ouderwetse bakfiets met inhoud' op het voordek in het water terecht. 'De combinatie van het onverwachts achteruit varen met de klep open en het zware gewicht van de bakfiets op de klep, hebben ervoor gezorgd dat de fiets met inhoud helaas in het water terecht is gekomen', laat het GVB weten.



Passagiers schrokken door het incident. Terwijl de schipper een nieuwe poging tot aanmeren ondernam, dreven de spullen uit de bakfiets in het IJ. De fiets zelf zonk naar de bodem. Maandag is de bakfiets met een kraan weer uit het water getakeld.



Een van de twee 'aanlandplekken' bij het Azartplein was afgelopen weekend buiten gebruik vanwege de zware bakfiets die daar nog in het water lag. 'We vinden het ontzettend vervelend dat de bakfiets en de bezittingen van de reiziger in het water zijn beland', zegt het GVB. 'Wij hebben vanzelfsprekend contact met de betreffende persoon om de schade onderling af te handelen. Intern onderzoeken we natuurlijk hoe we soortelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen.'



De laatste tijd zijn er vaker incidenten met pontjes. Vorig jaar kampte het GVB met een reeks harde aanvaringen met de kade. Dat zou komen door onervarenheid van de schippers met een nieuw type pont. Ook zijn er grote vragen over een toename van het aantal botsingen op het water. Bijvoorbeeld pontjes die met binnenvaartschepen in aanvaring komen.

