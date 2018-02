Fan van Red Hot Chilli Peppers vliegt naar Belfast voor verkeerde band

Een fan van de Amerikaanse rockband Red Hot Chilli Peppers heeft zich van band vergist toen hij ticketjes kocht voor een concert in Belfast. Pas op het laatste moment besefte hij dat hij kaartjes had aangeschaft voor de Red Hot CHill 'Pipers', een groep Schotse doedelzakspelers. Dat meldt nieuwssite ABC11."Wat een koopje!", dacht de Brit Duncan Robb naar eigen zeggen toen hij voor zijn vriendin een Valentijnsweekend boekte in het Noord-Ierse Belfast. Hij tikte namelijk tickets voor de Red Hot Chilli Peppers op de kop voor amper 30 Britse pond - nog geen 34 euro - per stuk. Of dat dacht hij toch. Er was namelijk een goede reden waarom de tickets zo goedkoop waren. Zelfs toen hij de tickets als cadeautje aan zijn vriendin presenteerde, merkte niemand op dat de kaartjes in de plaats van voor de 'Peppers'... voor de 'Pipers' waren. "Ook niet toen ik de echte tickets met de post toegestuurd kreeg. Maar toen de datum van het optreden naderde, merkte mijn vriendin dat ze op het internet niets kon vinden over een optreden van Red Hot Chilli Peppers in Belfast. Uiteindelijk bleek dat we naar doedelzakspelers zouden gaan kijken", getuigt de man. Het tweetal besloot uiteindelijk om er het beste van de maken en dan maar naar de Pipers te gaan kijken. Ze beleefden naar eigen zeggen best nog een leuke avond, ondanks de bizarre vergissing.