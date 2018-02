Huwelijksfotograaf focust zich op alles, behalve het bruidspaar

Steph en Paul Unwin hoopten de mooiste dag van hun leven voor altijd vast te leggen, maar toen de huwelijksfotograaf zijn foto's toonde, sloeg de euforie om in absolute verbazing. De fotograaf bleek aandacht te hebben voor alles tijdens het huwelijk, behalve voor het bruidspaar.



Het verhaal dateert eigenlijk al van 2015, maar het Britse koppel deed zijn verhaal nu pas aan de Daily Mail. Sinds de trouwdag zijn beide partijen verwikkeld in een rechtszaak. De teleurstelling bij de Unwins is ontzettend groot. DecolletÚs, blote benen onder korte rokjes en de contouren van vrouwenbillen. Fotograaf David Kilcourse had veel gefotografeerd, maar amper de onvergetelijke momenten van het bruidspaar zelf. "We missen nu zoveel momenten van onze grote dag. Ik doe er nu alles aan om te voorkomen dat het andere stellen overkomt", vertelt Steph Unwin aan de Daily Mail. Fotograaf Kilcourse bleek 1.636 foto's te hebben gemaakt. Daarvan waren er 559 onscherp. Maar nog erger: slechts 70 foto's bleken er te zijn genomen van de bruid, maar 11 van de bruidegom en dus geen van de schoonouders. De focus lag blijkbaar elders. "Van een van mijn bruidsmeisjes fotografeerde hij verschillende keren de borsten en billen. Dat kan niet per ongeluk zijn. In totaal nam hij meer dan 100 foto's van hen. Dat deed hij dus expres", aldus Steph. De fotograaf zelf reageerde kort in de media. Hij legde de schuld bij het slechte weer die dag. In de rechtszaak nadien volgde de rechter hem alvast niet. Daar werd de fotograaf veroordeeld tot het betalen van ruim 650 euro schadevergoeding.

Reacties

22-02-2018 11:26:00 Mamsie









Quote:

Van een van mijn bruidsmeisjes fotografeerde hij verschillende keren de borsten en billen.



En dan nóg beweert het bruidspaar dat er geen reet aan is, aan die foto's! Tsssss... En dan nóg beweert het bruidspaar dat er geen reet aan is, aan die foto's! Tsssss...

22-02-2018 11:26:16 DrZiggy













met fotos En toch zijn er ook een paar leuke foto's van het bruidspaar bij. Als hij al die domme foto's voor zichzelf had gehouden, was het gewoon een kleine hoeveelheid geweest.

22-02-2018 13:20:49 kookgraag

Als je gaat trouwen hoop je natuurlijk op mooi weer,zeker wanneer je deze fotograaf uitnodigt om de foto,s van deze dag te maken.

22-02-2018 13:29:54 allone











blijkbaar heeft deze fotograaf moeite zijn camera goed te focussen... @DrZiggy : ja idd..blijkbaar heeft deze fotograaf moeite zijn camera goed te focussen...

22-02-2018 18:12:30 HHWB









T S Quote:

Daar werd de fotograaf veroordeeld tot het betalen van ruim 650 euro schadevergoeding.



O wow, nee, wat een bedrag... O wow, nee, wat een bedrag...

