Rel in China: Tv-sketch met zwart geschminkte vrouw extreem kwetsend

Een sketch in een massaal bekeken tv-programma tijdens het Chinese Nieuwjaar heeft een storm van kritiek veroorzaakt op sociale media. Veel internetgebruikers noemen de grap absurd en racistisch.Maar liefst 800 miljoen mensen keken naar de uitzending waarin een Aziatische actrice zwart geschminkt en met overdreven grote billen de Chinees-Afrikaanse banden viert. Ze heeft een weelderige fruitmand op haar hoofd en draagt traditionele kleding. Ook wordt ze vergezeld door een man in een apenkostuum. Kenners noemen de show 'het meest bekeken tv-programma op de wereld'. Foto Het gebruik van make-up om zwarte mensen te portretteren is controversieel en wordt door veel mensen als zeer kwetsend ervaren. Zelf menen de makers dat hun tv-sketch niet aanstootgevend bedoeld was. De kwestie zou op sociale media zijn uitvergroot. ,,Wij hebben mensen met een donkere huidskleur absoluut niet willen kwetsen. Dit is domweg verkeerd geļnterpreteerd", aldus de komieken in een verklaring.Op sociale media reageren veel mensen verontwaardigd. ,,Ik vond het schokkend en schaam me voor mijn eigen mensen", twittert een Chinese vrouw. ,,Het was tenenkrommend en extreem racistisch", reageert een zwarte man.China ligt wel vaker onder vuur om de manier waarop het land mensen met een donkere huidskleur portretteert. Vorig jaar kwam een Chinees museum in opspraak omdat het zwarte mensen vergeleek met dieren uit het oerwoud. Op sommige foto’s stonden mensen naast apen.Eerder bood een Chinese wasmiddelenproducent excuses aan voor een reclamefilmpje dat op internet werd bestempeld als racistisch. In het spotje is te zien hoe een zwarte man in een wasmachine wordt gestopt en 'verandert' in een Chinees. Door alle commotie werd het filmpje meer dan 8 miljoen keer bekeken op YouTube.