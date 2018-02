Hotel ziet man met dochter (14) aan voor pedofiel en belt politie

Een 46-jarige man uit Wales kreeg onlangs de schrik zijn leven toen hij met zijn dochter (14) in een hotel verbleef. Personeel dacht dat de man, die met zijn oogappel zijn doodzieke moeder wilde bezoeken, de tiener naar het hotel had gelokt om haar te misbruiken en belde de politie. ,,De ene minuut stond ik mijn tanden te poetsen, de volgende zeiden ze dat ik een pedofiel was.''



De moeder van Karl Pollard kreeg enkele weken geleden te horen dat ze ernstige longkanker heeft. Pollard en zijn dochter Stephanie, geschrokken van het nieuws, wilden de vrouw dolgraag opzoeken voordat de zware behandelingen zouden beginnen. Daarom boekte de man een budgethotel op loopafstand van zijn moeders huis in het Engelse Macclesfield. Omdat er nog maar één kamer was, zou hij die met zijn dochter delen.



Na een treinreis van vier uur vanuit Zuid-Wales arriveerden Karl en Stephanie begin deze maand bij het hotel. De receptionist keek hen volgens de vader wel even raar aan, maar daar zocht hij niet meteen iets achter. Het tweetal was zich net aan het opfrissen toen ineens de politie aan de kamerdeur stond.



,,We hebben een telefoontje gehad van het hotelpersoneel'', zei de agente volgens Pollard. ,,Ze denken dat je een pedofiel bent die jonge meisjes lokt.'' Vader en dochter werden van elkaar gescheiden en streng ondervraagd. ,,Ik legde uit dat ik Stephanies vader was'', vertelt Karl aan de Daily Star. ,,De agente moest haar talloze vragen stellen om dat te bewijzen.''



De politie merkte al snel dat er niets aan de hand was, maar het leed was al geleden. ,,Mijn dochter was in tranen'', zegt Pollard. ,,Ze was zo bang, ze dacht dat ik meegenomen zou worden.



Excuses konden er bij de hotelketen Travelodge in eerste instantie niet vanaf, zegt een getraumatiseerde Karl. Zijn geld voor het verblijf (zo'n 170 euro) kreeg hij ook niet terug. Inmiddels heeft hij alsnog zowel 'sorry' gehoord als zijn centen teruggestort gekregen.



Het personeel van Travelodge is volgens een woordvoerder speciaal getraind volgens de regels van een organisatie die zich inzet om kindermisbruik te voorkomen. ,,In het verleden heeft proactief optreden van onze teams geholpen om kinderen te beschermen'', aldus de woordvoerder. ,,Maar in dit geval zaten we ernaast.'' De politie spreekt ook van een misverstand, maar prijst het hotel wel voor het alerte optreden.

Reacties

21-02-2018 12:42:21 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.161

OTindex: 15.241

Prima om alert te zijn, want vermoedelijk worden juist dat soort grote anonieme motelketens gebruikt door kwaadwillenden. Maar dan moet zo'n hotel wel onmiddellijk excuses maken zodra blijkt dat er niks aan de hand is.

21-02-2018 12:42:34 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.046

OTindex: 172

S Hoewel ik zou verwachten dat een snelle paspoortcontrole genoeg zou moeten zijn om dit misverstand uit de wereld te helpen, ben ik blij met het optreden van het hotel.

Of er vervolgens "te hard" gehandeld is voor er duidelijkheid was, kan ik niet beoordelen.



Wel vraag ik me af wat die training in houd. Eén kamer voor een vader en dochter is de hele aanleiding? Of was er meer verdacht gedrag.

21-02-2018 13:50:35 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.161

OTindex: 15.241

@DrZiggy : Heel waarschijnlijk dat de dochter geen paspoort bij zich had. Ze waren niet in het buitenland en normaal heb je bij een hotel maar 1 identificatie nodig.

21-02-2018 14:03:04 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.985

OTindex: 9.262

S @BatFish : Je hebt misschien maar 1 identificatie nodig, maar je kunt natuurlijk ook eerst even voor alle zekerheid om de 2e identificatie vragen voordat je de politie belt. Als een vader zijn eigen dochter wil misbruiken, dan kan hij dat ook wel thuis doen, daar hoeft hij niet voor naar een hotel te gaan.

21-02-2018 19:11:25 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.299

OTindex: 2.951

Ik vind het prima zoals de medewerker heeft gehandeld in dit geval. Toch had deze nare ervaring het meisje bespaart kunnen worden als men haar daar ter plekke had gevraagd hoe of de relatie was en hoe ze hier tegenover stond.



Alles bij elkaar beter voorkomen dan achteraf spijt hebben dat je niets hebt gedaan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: