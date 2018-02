Oud-premier Canada bekritiseert blote armen nieuwslezeressen

Kim Campbell, de eerste vrouwelijke premier van Canada, wordt op Twitter beschuldigd van seksisme, omdat ze nieuwslezeressen bekritiseerde die blote armen tonen op televisie.



Het dragen van mouwloze jurken zou volgens Campbell 'de geloofwaardigheid en ernst aantasten' van de nieuwslezeressen, meldt The Telegraph.



De voormalige premier, die premier van haar land was van juni tot en met november 1993, stelt op Twitter dat ze het haar schokt hoe veel vrouwen tijdens het nieuws geen mouwen dragen, 'terwijl ze naast mannen zitten die een volledig pak aan hebben'.



,,Ik heb altijd het gevoel gehad dat dit vernederend was naar vrouwen toe'', concludeert ze. Op haar uitspraak werd met verontwaardiging gereageerd.



21-02-2018 09:25:59 venzje

Op haar uitspraak werd met verontwaardiging gereageerd. Wat inhoudt dat 'de geloofwaardigheid en ernst' van de positie van de ex-premier is aangetast.



Ik vind het eerder vernederend 'naar mannen toe' ( ) dat zij zich niet mogen kleden naar de weers- of klimaatomstandigheden maar altijd in het uniform van de mannelijkheid (lees: jasje-dasje-pantalon) moet rondlopen, terwijl vrouwen een veel grotere vrijheid in kledingkeuze hebben.



21-02-2018 09:34:15 Mamsie

dat ze het haar schokt hoe veel vrouwen tijdens het nieuws geen mouwen dragen, 'terwijl ze naast mannen zitten die een volledig pak aan hebben'.



21-02-2018 09:50:06 allone

@Mamsie : hopelijk -en hoogst waarschijnlijk- is er airco in de studio

21-02-2018 12:52:53 DrZiggy

S Wanneer leren mensen nou eens dat uiterlijk heel belangrijk is. We kunnen wel allemaal politiek correct gaan roepen dat het innerlijk telt, maar zo werkt dat gewoon niet.



Als een nieuwslezer in zijn zwembroek het nieuws zou presenteren, zou ik daar heel gek op reageren. Al is de rest van het verhaal/emoties/manier van presenteren 100% hetzelfde.



En zo is er ook een groot verschil tussen "mouwloze jurken" en "mouwloze jurken". Sommige kunnen heel net en zakelijk zijn terwijl andere seksueel ogen. Dat laatste zou ik bij een nieuwslezeres ook raar vinden.





21-02-2018 12:58:46 allone

Maar ze lijkt te zeggen dat álle mouwloze juren verkeerd zijn

21-02-2018 13:34:56 De Paus

Ja, ik heb in mijn mediatheek in Vaticaanstad nog wel heel wat onthullender videootjes, maar ja, de WMR regels staan niet toe dat ik die hier met jullie deel. Maar deze kan nog net wel door de beugel Ik vraag mij af wat die vrouwelijke premier zou denken van deze BH-loze nieuwslezeressen? Ja, ik heb in mijn mediatheek in Vaticaanstad nog wel heel wat onthullender videootjes, maar ja, de WMR regels staan niet toe dat ik die hier met jullie deel. Maar deze kan nog net wel door de beugel

21-02-2018 18:24:24 omabep

Van mij mogen mannen ook wel iets fleuriger in beeld komen.



Ik vind deze vrouw dom met haar opmerking want zolang de dame in kwestie netjes is gekleed doet de mouwlengte er echt niet toe.

21-02-2018 19:02:05 allone

@De_Paus: dát is iig niet erg professioneel

