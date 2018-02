Geen engeltje op schouder nodig, helder van geest is genoeg

Sommige mensen hoeven geen engeltje op hun schouder te hebben omdat ze helder genoeg van geest zijn om zichzelf te redden.Dat geld zeker voor deze scooterrijder in Japan die frontaal in botsing komt met een automobilist.Op het moment dat de man door de bocht rijdt, komt op zijn rijstrook hem een auto tegemoet. Een frontale aanrijding volgt. Maar net voor de crash, weet het slachtoffer de juiste afweging te maken door gewoon van zijn scooter af te stappen. Van de scooter bleef weinig meer over. De scooterrijder zelf bleef door zijn voortreffelijke actie ongedeerd.