Anthony (15) ving 5 kogels op als levend schild om 20 klasgenoten te redden tijdens schietpartij Florida

Ouders zijn wel vaker trots op hun kinderen, maar de papa van de vijftienjarige Anthony Borges heeft daar toch een heel bijzondere en beklijvende rede

20-02-2018 14:56:04

buiten het feit dat hij een zeer heldhaftig bezig is geweest hoe red je 20 leerlingen door 5 x geraakt te worden. dat zouden dus maximaal 5 doden zijn geweest en geen 20.



Let wel ik keur dit voorval totaal niet goed en helaas gebeurt het daar te vaak. (elke keer dat het gebeurt is te vaak) maar het word wel flink aangedikt